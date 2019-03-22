Лидеры ЕС согласились на отсрочку брекзита либо до 22 мая, либо до 12 апреля

Все будет зависеть от того, одобрит или отклонит британский парламент соглашение о выходе из ЕС. Тем временем, страны ЕС продолжат подготовку на всех уровнях ко всем возможным сценариям выхода Великобритании из союза. Это дала понять канцлер Германии Ангела Меркель. В любом случае, лидеры стран ЕС и премьер Великобритании Тереза Мэй заверили, что не хотят так называемого «жесткого» Brexit — выхода

Британии из Евросоюза без соглашения с Брюсселем.