Уволен глава Росгеологии Роман Панов

Произошло это вскоре после ареста его первого заместителя и проверок в компании. Распоряжение о прекращении полномочий Романа Панова выпустило Росимущество. Об этом ТАСС сообщила замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко. В то же время Минприроды продолжает комплексную внеплановую проверку деятельности «Росгеологии», которая должна завершиться до конца марта. Такое указание последовало от правительства после скандала

вокруг первого замруководителя компании Руслана Горринга и его последующего увольнения.

Причиной стало появление в интернете видео, где Горринг рассказывал об интимных связях с сотрудницами и нецензурно выражался. Тогда его руководителю Роману Панову объявили выговор. Самого Горринга вскоре арестовали и предъявили обвинения в пособничестве при получении взятки. Уголовное дело возбуждено по статье мошенничество.

Временно исполняющим обязанности гендиректора Росгеологии назначен первый зам. уволенного главы компании Сергей Сучков.