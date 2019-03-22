Отправлен в отставку глава «Росгеологии» Роман Панов

Как сообщила ТАСС замминистра экономического развития Оксана Тарасенко, на этот счет поступила директива правительства. Причины увольнения Панова не указываются. Между тем, отставка произошла вскоре после скандала с заместителем Панова Русланом Горрингом. В конце января в сети появилось видео, в котором Горринг матерился и рассказывал о сексуальных отношениях с подчиненными. На следующий день Горринг был уволен из «Росгеологии», а в начале марта топ-менеджера арестовали по обвинению в крупном мошенничестве.