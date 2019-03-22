Дональд Трамп встретится с лидерами нескольких островных государств

Среди тем, которые они планируют обсудить, политический кризис в Венесуэле. Встреча пройдет в поместье американского президента в штате Флорида. На ней будут присутствовать лидеры Содружества Багамских Островов, Доминиканской Республики, Гаити, Ямайки и Сент-Люсии. Об этом ранее сообщили в Белом доме. Там отметили, что Дональд Трамп хочет поблагодарить страны за их поддержку мира и демократии в Венесуэле, где в конце января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента.

Соединенные Штаты наряду со многими южноамериканскими и европейскими странами признали его временным главой Венесуэлы, в то время как действующий президент республики Николас Мадуро назвал происходящее в государстве попыткой переворота и обвинил США в заговоре и поддержке мятежников.

Страны Карибского бассейна, с лидерами которых встретится Дональд Трамп, входят в Организацию американских государств. Объединение признает Хауна Гуайдо временным президентом Венесуэлы