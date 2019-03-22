Челябинских полицейских начнут судить по делу о продаже миллиона бутылок конфискованной водки

Их обвиняют в организации фальсификации доказательств и превышении должностных полномочий. События, описанные в уголовном деле, произошли еще в 2013 году. Тогда местная полиция обнаружила склад с крупной партией спиртных напитков с поддельными акцизными марками. Вскоре после начала расследования миллион бутылок паленой водки пропал. Контрафактный алкоголь продали почти за 12 миллионов рублей. По данным Znak.com, водку казахстанского происхождения реализовали в Свердловской области.

Организаторами преступной схемы стали высокопоставленные полицейские — бывший руководитель следственного управления МВД Челябинска Василий Потехин и экс-начальник уголовного розыска Рафаэль Усманов. Показания против них дали бывшие подчиненные и коммерсанты, участвовавшие в сделке. Один из них заключил досудебное соглашение, получил три года тюрьмы, но был освобожден от наказания по амнистии. Рассмотрение дела Потехина и Усманова затягивается без объяснения причин. В суд материалы поступили в начале февраля, но предварительные слушания должны состояться только сегодня. Фигуранты свою вину отрицают.