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06:18, 22 марта 2019

44 человека погибли при взрыве на химзаводе на востоке Китая, свыше 600 пострадали

Как сообщает китайское телевидение, взрыв на предприятии по производству пестицидов был настолько мощным, что сейсмологи зафиксировало в этом районе землетрясение магнитудой 3. К спасательной операции и работам по ликвидации последствий ЧП из 12 окрестных городов были привлечены сотни пожарных расчета, почти тысяча военнослужащих и тяжелая техника для разбора завалов. К настоящему времени удалось потушить три резервуара с химикатами и еще пять очагов возгорания.



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