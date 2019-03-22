44 человека погибли при взрыве на химзаводе на востоке Китая, свыше 600 пострадали

Как сообщает китайское телевидение, взрыв на предприятии по производству пестицидов был настолько мощным, что сейсмологи зафиксировало в этом районе землетрясение магнитудой 3. К спасательной операции и работам по ликвидации последствий ЧП из 12 окрестных городов были привлечены сотни пожарных расчета, почти тысяча военнослужащих и тяжелая техника для разбора завалов. К настоящему времени удалось потушить три резервуара с химикатами и еще пять очагов возгорания.