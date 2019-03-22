ЕС одобрил отсрочку выхода Великобритании из сообщества на основании двух возможных сценариев

Об этом по итогам саммита в Брюсселе сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск. Brexit будет отложен до 22 мая при условии, что британский парламент одобрит до конца марта сделку с Брюсселем, или до 12 апреля, если это соглашение одобрено не будет. При этом лидеры стран ЕС подтвердили, что пересмотра согласованного ранее договора об условиях «развода» быть не может. Голосование в Палате общин должно состояться на следующей неделе.