Московский суд может сегодня оштрафовать социальную сеть Twitter

В Роскомнадзоре считают, что американская компания нарушила требование о локализации баз персональных данных россиян. О необходимости соблюдения российского законодательства ведомство Александра Жарова напомнило руководству Twitter в конце декабря. В ответе компании Роскомнадзор не увидел конкретики и составил протокол об административном правонарушении.

Вопрос с наказанием будет решаться мировым судьей Таганского района Москвы. Если Twitter признают виновным, санкция будет невелика. В качестве юридического лица руководство оштрафуют на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.

Впрочем, последствия могут оказаться и более ощутимыми. Регулятор вправе просить о блокировке соцсети за систематические нарушения закона о локализации персональных данных, отмечают эксперты портала comnews.ru.

Так несколько лет назад поступили с сетью деловых контактов LinkedIn, доступ к которой ограничен. Аналогичный протокол в отношении Facebook суд рассмотрит 29 марта.