Первый с 2011 года пилотируемый полет американского корабля на МКС планируется на лето.

Об этом РИА сообщил источник в российской ракетно-космической отрасли. По его словам, американская сторона проинформировала российскую, что запуск корабля Dragon-2 в пилотируемом режиме состоится 25 июля. Стыковка со станцией намечена через сутки. Расстыковка от

МКС и возвращение на Землю предполагается 5 августа. В США разработаны новые пилотируемые корабли: Dragon-2 от компании SpaceX и проект от Boeing – Starliner.