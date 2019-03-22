Суд в Белгороде постановил удалить в ряде СМИ статьи о депутате ГД  Андрее Скоче.

Речь идет, в частности, о Новой газете», «Дожде» и «Росбалте». Как передает «МБХ-медиа», депутат от ЕР и миллиардер подал иск о защите чести и достоинства в связи с публикацией материалов о его причастности к делу Захария Калашова, известного в криминальных кругах как Шакро Молодой. В статьях говорилось, что Скоч вложил свой миллион рублей в 1,5 млн долларов взятки следователям московского управления СК за освобождение подручного Шакро Андрея Кочуйкова.