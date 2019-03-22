Отсрочка Brexit, о  которой просила Тереза Мэй, предусматривает два возможных сценария.

Об этом по итогам саммита ЕС заявил глава Евросовета Дональд Туск. По его словам, если соглашение о выходе будет одобрено Палатой общин на следующей неделе, Европейский совет согласится на продление даты выхода Британии из ЕС до 22 мая. Если сделка будет парламентом отклонена, отсрочка будет действовать только до 12 апреля. 12 апреля — ключевая дата, чтобы Соединенное Королевство решило проводить или нет выборы в Европейский парламент, — добавил Туск.