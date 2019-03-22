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02:15, 22 марта 2019

В Липецке грузовик «Ман» столкнулся с грузовым железнодорожным составом.

По  данным МЧС, произошло опрокидывание цистерны, из которой выливается топливо. Пострадал водитель грузовика. На месте работает пожарный расчет.



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