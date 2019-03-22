В Липецке грузовик «Ман» столкнулся с грузовым железнодорожным составом.
По данным МЧС, произошло опрокидывание цистерны, из которой выливается топливо. Пострадал водитель грузовика. На месте работает пожарный расчет.
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По данным МЧС, произошло опрокидывание цистерны, из которой выливается топливо. Пострадал водитель грузовика. На месте работает пожарный расчет.
Михаил Ходорковский рассказал, планирует ли он возвращаться в Россию «Убежден, что мое возвращение в Россию произойдёт. Любой человек, который оказывается в эмиграции, должен сделать выбор: либо он говорит, что теперь живет в новом месте, либо, что его дом в его стране, и в конечном итоге он туда вернется. Я выбрал второй путь»...