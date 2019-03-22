США пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

С таким заявлением у себя в Твиттере выступил президент США Дональд Трамп. По его мнению, это будет иметь решающее, стратегическое значение для безопасности Израиля и всего региона. Ни Белый дом, ни Госдепартамент пока заявление Трампа не комментировали. Между тем, в ЕС уже заявили, что по прежнему не признают Голаны частью Израиля. Право Сирии на оккупированные Израилем Голанские высоты подтвердили и в ЛАГ. Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке, которая контролируется как Израилем, так и Сирией. Обе страны считают высоты частью своей территории и регулярно оспаривают их суверенитет.