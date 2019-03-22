Завод авиакомплекса Ил под руководством сына Дмитрия Рогозина сорвал госзаказ Минобороны.

Входящий в авиакомплекс завод «Авиастар-СП» не смог поставить в срок три военно-транспортных самолета Ил-476. Об этом, как передает ИФ, сообщил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий ОПК. На недавнем совещании в Москве было решено ввести на заводе «ручное управление». С мая 2017 года авиакомплексом Ильюшина руководит Алексей Рогозин, сын главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. На днях источники ИФ сообщили, что Алексея Рогозина в апреле отправят в отставку.