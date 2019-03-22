Саммит ЕС не может согласовать дату отсрочки брекзита

Лидеры стран – членов Евросоюза сделали перерыв в совещании. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, сейчас рассматриваются несколько вариантов о переносе брекзита в том случае, если британский парламент одобрит сделку Лондона с Брюсселем. Речь в том числе идет об отсрочке до 7 или 22 мая, а также 30 июня или вовсе о конце года. При этом дипломаты уточняют, что любое принятое решение будет условным, так как его еще должны утвердить в британском парламенте.