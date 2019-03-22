Подозреваемый в стрельбе в Утрехте сегодня предстанет перед судом

Он напал на людей в трамвае, убив троих и ранив еще пятерых человек.

37-летнего выходца из Турции арестовали несколько дней назад. Его подозревают в «убийстве нескольких человек с террористическими целями,

покушении на жизнь и угрозах», сообщили ранее в прокуратуре Нидерландов, пишет агентство ТАСС. На сегодняшнем заседании, которое пройдет за закрытыми дверями, ему должны предъявить обвинения сразу по нескольким пунктам. В прокуратуре отметили, что расследование в отношении задержанного продолжается — ведомство выясняет, действовал ли он руководствуясь исключительно террористическим мотивом, или же на

него повлияли и личные проблемы в сочетании с радикальными взглядами". Подозреваемому также назначили психиатрическую экспертизу. После атаки в Утрехте был задержан еще один человек. В прокуратуре полагают, что он играл определенную роль, но непосредственно с самим нападением не связан.

По информации СМИ, главный подозреваемый в деле о стрельбе в трамвае ранее участвовал в боевых действиях в Чечне. Кроме того, его арестовывали за причастность к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство» (организация, запрещенная в России) .