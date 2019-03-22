Главу Росгеологии Романа Панова отправили в отставку

Об этом ТАСС рассказала заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко. Руководитель государственного холдинга был уволен на фоне скандала, произошедшего с его бывшим заместителем Русланом Горрингом. Экс-чиновник прославился в ходе интернет-трансляции, во время которой он использовал нецензурную речь и рассказывал об интимных связях с сотрудницами Росгеологии. Горринга уволили, а позже обвинили в мошенничестве и арестовали.

После этого Панову был объявлен выговор.