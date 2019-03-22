Следователи проводят проверку в отношении московского судьи

По некоторым данным, его подозревают в коррупции.

О задержании судьи Кузьминского суда Москвы Руслана Якубаева сообщило накануне агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его данным, сотрудники ФСБ провели следственные действия в здании суда. С чем это связано не уточнялось. В самом суде сказали, что Якубаев уже второй день находится на больничном.

В Мосгорсуде задержание федерального судьи опровергли, но подтвердили проведение проверки, не назвав ее причины. По данным источника газеты «Коммерсант», Якубаева подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В свою очередь, «Московский комсомолец» выяснил, что 19 марта в квартиру в Медведково, где проживает 41-летний служитель правосудия, нагрянули оперативники ФСБ. Люди в масках изъяли 300 тысяч рублей и 400 евро, просветив ультрафиолетом каждую купюру. При этом часть денег они отложили в отдельный пакет. Кроме того у судьи забрали куртку и телефон. С него взяли объяснение и оставили дома. Издание полагает, что проблемы Якубаева могут быть связаны с уголовным делом обвиняемого в хранении наркотиков.

В ФСБ и СКР ситуацию не комментируют.

По закону, судьи обладают особым статусом. Принять решение о возбуждении против них уголовного дела может только председатель Следственного комитета с согласия Квалификационной коллегии судей. Ее согласие нужно и для избрания меры пресечения.