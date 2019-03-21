Суд отменил приговор создателю паблика во «Вконтакте» «Мужское государство»

Как сообщил «Новой газете» сам Владислав Поздняков, это решение было вынесено в связи с декриминализацией статьи о «возбуждении ненависти». В конце прошлого года пользователь соцсети был осужден на два года условно по делу о возбуждении ненависти к женщинам. Закрытая группа насчитывала более 150 тысяч подписчиков. Сам Поздняков описывал ее идеологию как «национал-патриархат». Четверых сторонников «Мужского государства» суд приговорил к реальным срокам по обвинению в создании экстремистского общества.