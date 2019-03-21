Вскрытие тела свидетельницы по делу Берлускони не выявило следов радиоактивного отравления

Как передает агентство ANSA, к этому выводу пришли судмедэксперты, изучившие состояние печени и почек скончавшейся модели Иман Фадиль. Ранее она дала показания против бывшего премьера Италии. 34-летняя женщина умерла после госпитализации от отказа ряда внутренних органов. Сама Фадиль считала, что ее отравили, но следствие полагает, что речь может идти о неком заболевании.

В 2013 году Сильвио Берлускони приговорили к семи годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями и интимную связь с несовершеннолетней. Позже суд оправдал политика. Сам он утверждал, что не был знаком с Фадиль.