Бывший президент Бразилии арестован по подозрению в коррупции

Как сообщает ВВС, Мишель Темер является фигурантом сразу по нескольким эпизодам. Его арест был лишь вопросом времени после того, как истекла его президентская неприкосновенность. Политик выполнял обязанности главы Бразилии с 2016 по 2018 год.

Речь идет о крупном коррупционном скандале в государственной нефтяной компании Petrobras. В деле фигурируют миллионы долларов, переданные в качестве взяток. На скамье подсудимых оказались более 80 политиков и представителей крупного бизнеса. Сам Темер обвинения в свой адрес отвергает.