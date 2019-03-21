Более трех тысяч британских военных приведены в состояние готовности на случай «жесткого» брекзита

По данным телеканала Sky News, эти силы сосредоточены ядерном бункере, принадлежащем Министерству обороны. В случае выхода страны из Евросоюза без соглашения, военнослужащих могут задействовать для доставки продовольствия, топлива и других товаров по всей стране.

Правительство было вынуждено пойти на эти меры на фоне приближающейся даты выхода из Евросоюза. Премьер Тереза Мэй попросила у ЕС отсрочки до конца июня, однако Брюссель согласует перенос только до конца мая. При этом между Британией и ЕС так и не подписано соглашение о выходе.