МВД в пять раз сократило перечень потенциально опасных пород собак

После обсуждения в Госдуме в нем осталось 13 пунктов вместо 69.

Всего в новом списке 12 пород и их метисы. Выгул таких животных без намордника и поводка будет запрещен. Обновленный перечень основан на предложениях исполнительной власти и Российской кинологической федерации, сообщил представитель МВД Алексей Беззубов. Он не исключил, что список будет еще корректироваться. По его словам, на данный момент поступило более 100 замечаний от общественности. Президент федерации Владимир Голубев поблагодарил ведомство за учтенные предложения, но высказал мнение, что опасных пород собак не существует, есть отдельные агрессивные особи. Глава Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в разговоре с РБК тоже положительно оценил сокращение перечня, отметив, что не согласен с самим понятием «потенциально опасная порода».

Первый вариант списка МВД опубликовало 7 марта. У кинологов к нему сразу возникли вопросы. В перечне встречались повторы, названия некоторых пород были написаны с ошибками, а другие оказались и вовсе выдуманными.

В изначальном списке, например, оказались такие несуществующие породы как супердог, корельская собака и грецкая овчарка. По мнению специалистов, первоисточником сведений был, в частности номер газета «СПИД-Инфо» за август 1997 года.