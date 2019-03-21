В столичном детском саду, по словам родителей, произошла еще одна вспышка дизентерии

В эфире youtube-канала «Навальный Live» они рассказали о том, что всего в прошлом месяце заразились более 50 детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело, но его расследование якобы приостановили. Родители утверждают, что компания «Комбинат дошкольного питания» продолжает поставлять продукцию в сад. Как сказала юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, организация связана с бизнесменом Евгением Пригожиным.

В конце прошлого года вспышка дизентерии произошла в другом округе Москвы.