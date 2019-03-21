Следователи проверят информацию о снятии 2-х миллионов рублей со счетов воспитанников интерната в Калмыкии

Правоохранительные органы заинтересовала публикация на сайте детского омбудсмена о нарушениях в Элистинском доме-интернате для умственно отсталых детей. На портале уполномоченного по правам ребенка говорилось, что денежные средства, снятые со счетов, тратились на приобретение одежды, обуви, средств личной гигиены и лекарств, хотя по закону дети-сироты в интернатах находятся на полном государственном обеспечении.