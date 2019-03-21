США внесли два российских судна в список нарушающих санкции по КНДР

Об этом сообщило американское Министерство финансов. По данным ведомства, корабли «Тантал» и «Витязь» участвовали в перегрузке нефти в море на северокорейские суда с тем, чтобы обойти ограничительные меры по экспорту углеводородов Пхеньяну. Российские суда находятся в обновленном списке нарушителей, который насчитывает почти 70 названий. Минфин уточняет, что присутствие корабля в перечне еще не означает введения против него санкций.