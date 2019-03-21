Чешский МИД, по некоторым данным, требует отозвать из Праги российского дипломата

По данным местной газеты «Право», речь идет о сотруднике, курирующем вопросы аренды недвижимости. Отмечается, что требование отзвать Александра Терентьева было предъявлено на недавней встрече российского посла с заместителем министра иностранных дел Чехии. Пресс-служба внешнеполитического ведомства подтвердила, что вопрос в претензиях к Терентьеву обсуждался, но не говорит о возможной высылке.

В начале месяца чешская пресса опубликовала материал, в котором утверждалось, что российские дипломаты сдают в аренду предназначенное им жилье в Праге. Москва обвинения отвергла.