Прокуратура Нидерландов предъявила утрехтскому стрелку обвинение в терроризме

Следствие полагает, что основной подозреваемый по делу о стрельбе в трамвае, 37-летний уроженец Турции, действовал в одиночку.

Утром в минувший понедельник вооруженный пистолетом мужчина открыл стрельбу по пассажирам в районе трамвайной остановки, а затем скрылся. Три человека погибли, еще трое были тяжело ранены. По данным полиции, в салоне автомобиля, на котором пытался уехать стрелок, было найдено письмо, которое указывало на террористический мотив его действий.