«Новая газета» будет оспаривать решение суда по иску депутата Госдумы Скоча в связи с делом Шакро Молодого

«Новая газета» будет оспаривать решение Октябрьского суда Белгорода, который удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к СМИ из-за статьи о его связи в деле криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашов). Об этом сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель газеты Надежда Прусенкова.

«Мы, конечно же, будем его оспаривать. Дело не в том, что нам жалко рубля за честь и достоинство депутата Скоча. Мы считаем неверной квалификацию этого дела, потому что в тексте мы ссылаемся не на частное суждение журналиста, а приводим ссылку на материалы уголовного дела. Эту информацию надо удалять из материалов дела, а не из наших статей. Мы будем обжаловать. И до вступления этого решения в силу мы ничего не будем удалять, как предписывает нам суд», — подчеркнула Н.Прусенкова.

Октябрьский районный суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы А.Скоча к 9 ответчикам о защите чести и достоинства — 152 статья гражданского кодекса. По словам Н.Прусенковой, депутат требовал опровержения информации о том, что он не имеет отношения к криминальным структурам.

«Он требовал удаления материалов с сайтов, которые это опубликовали, и в качестве компенсации попросил по одному рублю со всех источников, в общей сложности свою честь и достоинство он оценил в 9 рублей», — отметила она.

Поводом для обращения А.Скоча в суд стало расследование журналиста «Новой газеты» Андрея Сухотина «Четвертая силовая» от 5 февраля 2018 года. В материале утверждается, что Д.Смычковский, друг бывшего главы Управления собственной безопасности Следственного комитета М.Максименко, получил от Скоча миллион рублей. Деньги должны были передать следователям за освобождение из-под стражи соратника Захария Калашова (Шакро Молодой) Андрея Кочуйкова (Итальянец).