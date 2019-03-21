Ключевые объекты столицы Казахстана, в названии которых есть слово «Астана» не будут переименованы после смены названия города. Об этом сказали в правительстве республики.

Ранее новый президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу в Нурсултан в честь первого лидера Нурсултана Назарбаева. В администрации города отметили, что менять паспорта в связи с новым названием столицы жителям не придется.

Позавчера Назарбаев добровольно сложил с себя полномочия главы государства после 30 лет правления независимой республикой.