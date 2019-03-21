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20:30, 21 марта 2019

Завод «Авиастар-СП» под руководством сына Дмитрия Рогозина сорвал гособоронзаказ по модернизированным самолетам Ил-76

Как пояснил вице-премьер Юрий Борисов, речь идет о контракте на поставку трех воздушных судов для Минобороны. Его слова приводит РБК. Борисов отметил, что теперь на заводе будет введено «ручное» управление, так как другого выхода, по его словам, сейчас нет. Это означает, что практически ежемесячно заместители глав Минпромторга и Минобороны будут проводить совещания и отслеживать ход производства. До 2030-го года военное ведомство намерено закупить более 100 таких самолетов.



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