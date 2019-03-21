Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Госдумы к так называемому делу Шакро Молодого

По сведениям портала «МБХ Медиа», решение суда распространяется на пять изданий, в том числе «Новую газету», «Дождь» и ««Росбалт». С них взыскано по одному рублю компенсации морального ущерба. Претензии депутата Андрея Скоча вызвало расследование «Новой газеты». В нем говорилось, что депутат вложил миллион рублей в сумму, которая предназначалась следователям за освобождение подручного Шакро Андрея Койчукова.

Весной прошлого года по делу о взятке за освобождение преступника экс-глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко получил 13 лет колонии строгого режима.