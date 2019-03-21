Роспотребнадзор не будет штрафовать екатеринбургский магазин за раздачу просроченных продуктов

Как сообщается на сайте ведомства, при проверке магазина факт бесплатной раздачи товаров с истекшим сроком годности зафиксирован не был. Сотрудники провели с руководством разъяснительную беседу и пообещали выдать предостережение.

Продовольственный магазин «Жизньмарт» открылся в Екатеринбурге в начале месяца. Его владелец утверждал, что решил раздавать просроченные продукты, так как магазин закупил больше товара, чем удавалось продать. За это законом предусмотрен штраф от 100 тысяч до миллиона рублей.