Венесуэльская оппозиция готовится к окончательному захвату власти в стране. Об этом сказал лидер парламента Гуайдо

По выражению политика, администрации Николаса Мадуро «остались считанные дни». Свое заявление Гуайдо сделал на фоне задержания его секретаря, которое было проведено сегодня агентами Боливарианской службы разведки. Оппозиционер добавил, что власти Венесуэлы боятся арестовывать его самого и поэтому нападают на сторонников.

Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента в конце января. Временным главой государства его признали США, ряд латиноамериканских и европейских стран.