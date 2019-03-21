Выход Британии из Евросоюза может быть отложен максимум до 18-го апреля

Об этом сказал председатель Европарламента Антонио Таяни на пресс-конференции в Брюсселе. Он отметил, что перенос брекзита на более поздний срок приведет к серьезным проблемам в связи с выборами в Европарламент. Накануне британский премьер Тереза Мэй попросила ЕС отложить выход страны их содружества до 30-го июня. Председатель Евросовета сказал, что перенос брекзита возможен при условии, что британский парламент одобрит соглашение Лондона и Брюсселя.