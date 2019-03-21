МЧС вступилось за пожарных, обвиненных в халатности по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Как рассказал «Интерфаксу» замдиректора департамента пожарно-спасательных сил Сергей Сивенков, в министерстве действия своих сотрудников оценили как обоснованные и адекватные. Речь идет о начальнике караула Сергее Генине и руководителе службы пожаротушения Андрее Бурсине. Они находятся в СИЗО. Генина обвинили в том, что он не послушал очевидца, который рассказал как быстрее пробиться к людям, заблокированным на четвертом этаже, а Бурсина – в том, что неверно организовал тушение огня на месте.

Пожар в кемеровском торговом центре произошел в марте прошлого года. Он унес жизни 60 человек.