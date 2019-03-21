Число жертв крушения парома в Ираке возросло до 85-ти

Как сообщает местный телеканал «Аль-Хурра» со ссылкой на гражданскую оборону страны, около полусотни человек удалось спасти из воды. На кадрах видно, как люди пытаются выбраться на берег самостоятельно, однако им мешает сильное течение. Сообщается, что большинство погибших – женщины и дети, которые не умели плавать. По некоторым данным причиной аварии стала перегрузка судна. На борту парома, рассчитанного на перевозку 75 человек, находилось около 170 пассажиров.