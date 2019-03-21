Сборная России по футболу начинает выступление в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года

Сегодня наша команда на выезде сыграет с Бельгией.

Российская команда в европейском отборе попала в группу I, где ее соперниками также станут сборные Казахстана, Кипра, Сан-Марино и Шотландии. По итогам двухкругового турнира две лучшие команды получат прямые путевки на Чемпионат Европы.

Очевидно, что Бельгия здесь – явный фаворит. Не случайно команда возглавляет на сегодня рейтинг ФИФА, опережая даже действующих Чемпионов мира французов. Россия, для сравнения, занимает в табели о рангах 50-е место.

Против бельгийцев россияне провели пять матчей и ни разу не смогли победить. Последний, к слову, состоялся в Сочи 2 года назад и завершился вничью 3-3.

Кадровых проблем у Станислава Черчесова не много. Не помогут команде два спартаковца – Илья Кутепов и Роман Зобнин, получившие травмы в матче с «Зенитом».

А вот у бельгийцев список потерь куда весомее. Из-за травм сегодняшний матч пропустят лучший бомбардир сборной нападающий Ромелу Лукаку, полузащитники Витсель, Дембеле и де Брюйне, а также защитник Тома Менье.

Встреча в Брюсселе начнется в 22:45 по московскому времени. Трансляция на Первом канале.