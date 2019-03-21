Несколько десятков человек стали жертвами крушения парома в Ираке

Большинство из них – женщины и дети.

Трагедия произошла сегодня на реке Тигр в районе Мосула во время празднования Навруза — традиционного праздника прихода весны у иранских и тюркских народов. Как пишут местные СМИ, семьи с детьми направлялись на отдых в туристический комплекс.

Точных данных о числе погибших пока нет. По последней информации МВД Республики, число жертв уже превысило 70. Ранее в Минздраве подтвердили гибель 55 человек. Их тела доставлены в больницу Мосула. Сообщалось, что порядка 30 пассажиров числятся пропавшими без вести. Более 60 удалось спасти. Всего же на борту судна могло находиться до 250 человек, при том что паром рассчитан на 75 пассажиров. Перегруз, по предварительным данным, и мог стать причиной опрокидывания. Также сообщается, что незадолго до трагедии власти предупреждали о повышении уровня воды в реке после сильных дождей, однако оператор прогулочного судна проигнорировал эти предупреждения. По данным арабских телеканалов, количество погибших может объясняться тем, что большинство пассажиров не умели плавать, а также сильным течением.

Премьер-министр Адель Абдель Махди выразил соболезнования семьям погибших и приказал незамедлительно провести расследование трагедии.