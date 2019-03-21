Бывший президент Бразилии Мишел Темер задержан в рамках антикоррупционного расследования

Как утверждает телерадиоканал Globo, полицейская операция была связана с коррупционным скандалом в нефтегазовой компании Petrobras.

В 2014 году стало известно, что несколько функционеров концерна подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контрактов. Эти средства в дальнейшем якобы использовались для подкупа политиков и должностных лиц. По подсчетам следствия, преступная схема принесла злоумышленникам около 4 миллиардов долларов.