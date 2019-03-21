Новая Зеландия запретит продажу и использование штурмовых и полуавтомоатических винтовок после нападения на мечети

Новая Зеландия запретит продажу и использование штурмовых и полуавтомоатических винтовок после недавнего нападения на две мечети , в результате которого погибли 50 человек, сообщают зарубежные СМИ.

Как сообщает Дойче велле, новый закон будет принят в апреле, до этого времени всем владельцам оружия без особой лицензии предложили сдать его добровольно, пообещав выплатить компенсации, на что планируется потратить более ста миллионов долларов. Как сообщает Би-би-си, в стране с населением около 5 миллионов человек, зарегистрировано около полутора миллионов единиц огнестрельного оружия. Напавший на мечети австралиец , как сообщает местная пресса, прибрел оружие в соответствии с законом, получив одобрение в полиции. Си-эн-эн напоминает, что Новая Зеландия уже пыталась в последние два десятилетия поменять свое законодательство в отношении стрелкового оружия. Новый закон предполагает наказание за отказ от сдачи оружия в виде штрафа или тюремного заключения до трех лет. Новый закон будет принят в апреле, сдавшим оружие власти планируют выплатить компенсацию, пишет сайт Би-би-си. – Сайт уточняет, что до сих пор не все убитые были опознаны, поэтому они не могут быть переданы родственникам. Делается все возможное, чтобы ускорить процедуру идентификации, как заявляет премьер-министр страны.

Премьер заявила, что история Новой Зеландии изменилась навсегда, так же, как и ее законодательство. Изменения в законе поддержали оппозиционные партии. По всей стране, отдавая дань памяти погибшим, местные жители исполнили ритуальный танец новозеландских маори. Вблизи одной из ставших местом нападения мечетей, по-прежнему закрытой в связи со следственными мероприятиями, собрались местные школьники. В ближайшую пятницу, спустя неделю после трагедии, во всей Новой Зеландии будет объявления минута молчания в память о погибших.

Суд запретил публиковать фото подозреваемого в массовом убийстве, чтобы сохранить его право на справедливое судебное разбирательство.