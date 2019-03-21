Управление здравоохранения Липецкой области раскрыло личные данные пациентов на портале госзакупок

По сведениям движения «Пациентский контроль», конфиденциальная информация была опубликована в документах к восьми аукционам, которые были объявлены в прошлом и этом году. Там были указаны имя пациента, его домашний адрес, диагноз и так далее. Движение не опубликовало ссылки на документы, но предоставило из РБК. По закону эти сведения относятся к врачебной тайне. Ее запрещено разглашать без согласия пациента.