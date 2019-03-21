Минкульт может создать спецподразделение по вопросам безопасности музеев

Об этом на совещании в правительстве сказала вице-премьер Ольга Голодец. По ее словам, внутри министерства уже произошла реорганизация – был назначен заместитель руководителя ведомства, в ведении которого находятся вопросы безопасности. Это произошло после того, как из Третьяковской галереи была похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Преступник вынес ее на глазах у сотрудников, и был задержан на следующий день.

Вчера один из посетителей музея разделся до нижнего белья и в таком виде прошел по залам. В это время его сообщник повесил на стену картину. Нарушителей задержать не удалось.