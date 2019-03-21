Врио губернатора Оренбургской области назначен бывший глава правительства Свердловской области Денис Паслер

Сегодня ушел в отставку возглавлявший Оренбургскую области с 2010 года Юрий Берг. На должности губернатора он проработал 2 срока, на один из которых назначался президентом.

Ещё в начале этой недели в правительстве области фактически никак не комментировали сообщения о возможной отставке Юрия Берга. Во вторник во время визита в Оренбург председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, она заявила, что отставки губернаторов могут продолжится до середины апреля. В опубликованном сегодня обращении Юрия Берга к оренбуржцам причины его ухода с должности не обозначены. Он говорит только, что останется жить в регионе.

Отметим, что прошлым летом был задержан глава Оренбурга и его заместитель. Главу подозревают в получении взяток и в незаконной предпринимательской деятельности. Также продолжается расследование дела в отношении министра сельского хозяйства Оренбургской области. Его обвиняют в мошенничестве с субсидиями на 100 млн рублей. В 2017 году был осужден министр физической культуры и спорта. Кроме того после обысков в нескольких министерствах правительства Оренбургской области свои должности покинули министр образования, а также министр труда и занятости населения.

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер с 2017 года входил в состав правления компания «Т-плюс». Своё назначение он пока не прокомментировал.