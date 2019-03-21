В России продажа крепкого алкоголя может быть разрешена только с 21 года

Соответствующие поправки разработал Минздрав. В пояснительной записке говорится о том, что подобные ограничения действуют во многих странах, в частности, в США, Казахстане, Египте и Индонезии. В Минздраве подчеркивают, что инициативу поддерживает население страны. Как показал опрос, запрет на продажу крепкого алкоголя до 21 года поддерживают 78% респондентов. В случае принятия поправок, новое правило вступит в силу в январе 2020-го года, — сообщает Коммерсант.