Bloomberg: АП рассматривает несколько вариантов, которые позволят Владимиру Путину сохранить власть как можно дольше

Администрация президента России рассматривает несколько вариантов, которые позволят Владимиру Путину сохранить власть как можно дольше, — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. По их словам, среди возможных вариантов рассматривается объединение России и Белоруссии в одно государство. По этому сценарию, Путин возглавит новую страну и сможет обойти ограничение по количеству президентских сроков. Сейчас у Кремля нет согласованного сценария по передаче власти после ухода Путина, — утверждают источники. Полномочия Путина в качестве главы государства истекают в 2024-ом году.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикацию Bloomberg «вольными упражнениями». По его словам, сейчас администрация занята исполнением «майского указа». Как выразился Песков, сроки ограничены буквально месяцами.

Инфоповодом для публикации «Блумберг» о продлении Путинской власти стали события Казахстана, в России же пока нет предпосылок для начала активных действий в этом направлении. Такое мнение в эфире «Эха» высказал социолог Григорий Юдин.

2024 год вряд ли станет поворотным, какие-то особые меры будут предприниматься либо раньше, либо позже, — считает Юдин.