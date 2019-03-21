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18:18, 21 марта 2019

Перевести безопасность российских музеев на новый уровень сегодня потребовала вице-премьер Ольга Голодец

В правительстве обсуждают эту идею и частично реализуют. Минкультуры создаст отдел по вопросам безопасности музеев. Полиции между тем почти сутки не удаётся задержать мужчину, который вчера разделся до трусов в Третьяковке.

Защитить музеи по мнению властей должны новые системы безопасности. Некоторые из них, в том числе российского производства, применяются сейчас на выставке картин Репина в Третьяковской галерее, заявила Ольга Голодец. Вице-премьер от  метила беспрецедентную популярность музеев, упомянув о нескольких чрезвычайных ситуациях. Она также напомнила о поручениях минкультуры проверить системы безопасности учреждений, дополнительно обучить персонал по этой теме. Каждый инцидент в федеральных музеях серьёзный повод для пересмотра всех подходов к формированию систем безопасности, согласился министр культуры Владимир Мединский. Позже стало известно, что в ведомстве появится специальный отдел по этим вопросам. «Несанкционированным перформансом современных художников» назвали вчерашний инцидент в Третьяковке в пресс-службе музея. При этом в Росгвардии, чьи сотрудники его охраняют, сняли с себя ответственность за случившееся.

Заявив, что в зону ответственности силового ведомства место инцидента не входило. Сотрудники Третьяковки не нажали кнопку сигнала тревоги. Возможно, растерялись или не посчитали необходимым вызвать охрану, предположил пресс-секретарь Росгвардии Валерий Грибакин. Он рассказал, что вместе с полуголым мужчиной был ещё один, он повесил на стену свою картину. На входе в музей где находится пост Росгвардии его не задержали так как у него не было опасных вещей, пояснил Грибакин. В Третьяковке вчера произошло новое ЧП. Никто на этот раз не пытался повредить или украсть картину. Мужчина в зале, где выставлены полотна Врубеля, разделся почти догола. На нём были лишь стринги. Тело было покрыто золотистой краской. Некоторое время он постоял у одного из полотен художника, затем прошёл по нескольким залам и спокойно ушёл.

Акцию провели участники арт-группы с целью привлечь внимание к современному искусству, современным художникам, сказал один из них телеканалу РЕН. По его словам в галерее в рамках перформанса оставили картину «Утконос». Действия художников в числе прочих осудила директор Пушкинского музея Марина Лошак. По её словам, если люди искусства хотят предъявить что-то подобное им нужно цитата по Интерфаксу «написать письмо директору со своим посылом, изложить концепцию». Менее чем за год это уже третий инцидент в Третьяковке. В мае вандал серьёзно повредил картину Репина Иван Грозный и сын его Иван, а в январе этого года украли полотно Куинджи. Картину быстро нашли. Первого хулигана судят, второй — под арестом.

Директору Третьяковской галереи после кражи картины Куинджи на глазах у посетителей и сотрудников музея объявили выговор. Нескольких сотрудников уволили.



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