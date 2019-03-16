ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака

Однако, доступ к делу по-прежнему ограничен, так как Колчак не реабилитирован. Правозащитная группа «Команды 29» намерена получить доступ к материалам через суд, — сказал «Эху Москвы» юрист Максим Оленичев.

Невозможность доступа к уголовным делам лиц, которым отказано в реабилитации — давняя проблема, и пока у нее нет решения, — считает представитель Мемориала Никита Петров.

По словам Петрова, Мемориалу еще ни разу не удалось получить доступ к делам на не реабилитированных. По оценкам Мемориала, речь идет о сотнях тысяч человек.



Рассекречивание дела Александра Колчака имеет не столь большое значение для историков, почти вся важная информация уже известна. Об этом в эфире «Эха» сказал доктор исторических наук Олег Будницкий.

Самое важное в деле Колчака – это стенограмма его допроса, вряд ли там есть какие-то новые, ранее неизвестные документы, — считает Будницкий.