В отношении судьи Кузьминского суда Москвы Руслана Якубаева проводится проверка

Пока он находится на свободе.



Судьей занимаются следственные органы, но он не задержан, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, не уточнив, по какому поводу идет разбирательство. Там пообещали предоставить информацию в случае обращения следствия в квалификационную коллегию судей Москвы за разрешением о возбуждении уголовного дела. По закону, судьи обладают особым статусом. Принять решение о возбуждении против них уголовного дела может только председатель Следственного комитета с согласия Квалификационной коллегии судей. Ее согласие нужно и для избрания меры пресечения. Судью можно задержать, только если его застали на месте преступления. В столичной Квалификационной коллегии судей сказали РБК, что пока не располагают информацией об уголовном преследовании судьи.

В самом Кузьминском суде тоже ни о каком задержании не знают. В пресс-службе говорят, что Руслан Якубаев болен и второй день находится на больничном.

О задержании федерального судьи сотрудниками ФСБ прямо в здании суда ранее сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Собеседник агентства не уточнял, по какому делу задержан судья и что ему инкриминируют.

Якубаев был назначен судьей Кузьминского райсуда указом президента в марте 2014 года. В феврале он рассматривал вопрос о мере пресечения задержанного по делу о драке в кафе «Неолит» дагестанского блогера Алибека Мирзеханова, которого заподозрили в терроризме.

Московский профсоюз полиции отмечает, что исходя из судебной практики, судья Якубаев, по неведомым причинам «дает» сотрудникам полиции чрезмерно суровые наказания.