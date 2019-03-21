В Центральном доме кинематографистов сегодня простились с легендарный режиссером Марленом Хуциевым

Он скончался в минувший вторник на 94-ом году жизни.

«Марлен Хуциев был одним из тех, кто отворил форточку в помпезном и душном здании сталинского кинематографа», — так начал свою речь один из тех, кто вышел сегодня к микрофону Большого зала дома кино. Среди них — именитые режиссеры и актеры, а также близкие и друзья Марлена Хуциева. Отдать режиссеру дань уважения пришло несколько сотен человек, зал был практически заполнен, люди продолжали прибывать в течение всей церемонии, несли цветы, которые не успевали убирать.

Открытый гроб в центре сцены, рядом с ним военнослужащие почетного караула. На огромном экране – портрет Марлена Хуциева, под ним траурные венки. К сцене выстроилась очередь из тех, кто пришел попрощаться с режиссером. Одним из первых выступающих стал актер Александр Панкратов-Черный. Он рассказал, что его дебют на «Мосфильме» состоялся благодаря Марлену Мартыновичу, а впервые он встретился с ним, будучи первокурсником ВГИКа.

Режиссер Вадим Абдрашитов назвал Хуциева Пушкиным отечественного кинематографа и подчеркнул, что его фильмы стали частью жизни зрителей.

Коллеги и друзья Марлена Мартыновича отмечали не только его невероятный талант, но и то, каким удивительным человеком он был – мудрым, порядочным, ярким, мужественным, с потрясающим чувством юмора. Затем на экране включили отрывки его фильмов. Первые кадры «Весна на Заречной улице» — лента принесла Хуциеву всенародную любовь. В последний путь выдающегося режиссера провожали продолжительными аплодисментами и криками «Браво!».

Марлена Хуциева похоронили на Троекуровском кладбище